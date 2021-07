Sky Sport, accordo raggiunto tra Secondo, accordo raggiunto tra Roma e Genoa per Eldor Shomurodov . Il giocatore uzbeko, classe 1995, 8 gol nella stagione d'esordio in Serie A, si trasferirà in giallorosso in prestito con obbligo di riscatto sui 17,5 milioni di bonus, più altri 2,5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.

Contestualmente, per il club ligure, si apre un bivio per il potenziale sostituto: Sam Lammers dell'Atalanta o Vladyslav Suprjaga della Dinamo Kiev. A questo punto, infine, sarà il Bayer Leverkusen il club chiamato all'affondo decisivo di mercato sull'attaccante iraniano dello Zenit San Pietroburgo Sardar Azmoun, già obiettivo di José Mourinho, che ha poi virato, per l'appunto, su Shomurodov.

