Calcio

Calciomercato - Roma forte su Shomurodov, Niang verso il Venezia: le trattative in 1 minuto

CALCIOMERCATO - Trattativa tra la Roma e il Genoa per Eldor Shomurodov. Niang vicino al ritorno in A: c'è il Venezia. Ufficiale: Pjaca è del Torino. Vidal: "L'Inter ha fiducia in me".

00:00:57, 12 ore fa