E ora pare che nulla possa ricongiungere Granit Xhaka e la Roma, sempre più distanti dopo l'offerta di rinnovo che l'Arsenal ha fatto pervenire al proprio centrocampista, reduce dal brillante Europeo disputato con la maglia della Svizzera. Si sono rincorsi praticamente per tutta l'estate. Si sono allontanati, poi avvicinati, poi di nuovo allontanati., sempre più distanti dopo

prolungare per altri due anni, fino al 30 giugno del 2025, quel contratto che, attualmente, va in scadenza nel 2023. Stanco di aspettare la Roma, lo svizzero avrebbe dunque scelto di non cambiare, nonostante un accordo già raggiunto con i giallorossi e Secondo 'calciomercato.com', Xhaka avrebbe già deciso di accettare la proposta dell'Arsenal. E dunque di, quel contratto che, attualmente, va in scadenza nel 2023., nonostante un accordo già raggiunto con i giallorossi e il concreto desiderio di José Mourinho di farne il perno del proprio centrocampo

Del resto, nonostante trattative durate settimane intere, la Roma e l'Arsenal non hanno mai trovato un punto in comune. Se dall'Italia è partita un'offerta ufficiale di 15 milioni di euro, i Gunners non si sono mai mossi dalla propria richiesta di 20 milioni. Una distanza mai colmata. E alla fine Xhaka ha perso la pazienza. Decidendo, apparentemente in maniera definitiva, di rinunciare alla corte serrata di Mourinho.

