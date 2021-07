Franck Ribéry, dopo due stagioni, non è più un giocatore della Fiorentina. La notizia era nell'aria da giorni, ma ora, con il saluto e ringraziamento social da parte del club viola, è anche ufficiale. Solo ieri il giocatore aveva espresso la volontà di restare a Firenze, ma evidentemente gli ultimi contatti non sono andati a buon fine con l'ex Bayern che ora dovrà trovare una nuova squadra. Il francese lascia la Toscana con 51 presenze e 5 gol totali.

Addio amaro

Il giocatore avrebbe voluto prolungare la sua permanenza alla Fiorentina per un altro anno, e per farlo sarebbe stato disposto anche a ridursi l'ingaggio, ma la Fiorentina ha scelto di non accettare. Con Vincenzo Italiano sta per iniziare un nuovo corso, e la società ha preferito evitare una presenza potenzialmente ingombrante come quella di Ribéry.

