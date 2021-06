Il portierone classe 1978 ha scelto di tornare nel club dove ha iniziato la sua carriera 26 anni fa: ha firmato per due stagioni, fino al 2023. L’idea è quella di riportare il Parma in Serie A e giocarsela da titolare per un clamoroso ritorno nella massima categoria. In Emilia lo aspetterà a braccia aperte L'ex Juventus ha ricevuto proposte anche dal Besiktas e dal Barcellona, dove sarebbe andato a fare il secondo portiere, ma la sua volontà di restare in Italia ha prevalso. Gianluigi Buffon tornerà a vestire la maglia del Parma , adesso è ufficiale.L’idea è quella di riportare il Parma in Serie A e giocarsela da titolare per un clamoroso ritorno nella massima categoria. In Emilia lo aspetterà a braccia aperte il nuovo allenatore gialloblù Enzo Maresca , compagno di squadra di Buffon alla Juventus nelle stagioni 2001/02 e 2003/04.

Il portiere è stato resentato con un video sui canali social: "Il ritorno di Superman", con Buffon che entra nuovamente al Tardini ritrovando, in uno scrigno dei ricordi, la maglietta del celebre supereroe e quella dei ducali. Dopo una voce al telefono che gli dà il ben tornato (Krause: "Welcome back"), Gigi annuncia: "I'm back".

La storia di Buffon con il Parma

In Emilia il portiere esordì in Serie A il 19 novembre 1995, ancora minorenne, risultando tra i migliori in campo nello 0-0 del Tardini contro il Milan. Nella stagione successiva diventò il titolare della formazione arrivata seconda in campionato. A Parma ha giocato 220 partite conquistando tre trofei, tutti nel 1999: i ducali vinsero la Coppa Uefa, la Coppa Italia e la Supercoppa italiana. Nel 2001 Buffon è passato poi alla Juve, club in cui ha militato per 19 stagioni, giocando 685 partite e diventando il calciatore con più presenze nella storia della Serie A e con la più lunga striscia di imbattibilità nella storia del campionato (974 minuti). L'esperienza bianconera è stata intervallata solo dalla stagione al Psg.

