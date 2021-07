Continua a dominare gli argomenti di mercato, in casa Fiorentina, la questione legata a bomber Dusan Vlahovic. E non potrebbe essere altrimenti, visto il peso e l'importanza dell'attaccante serbo, classe 2000.

A tal proposito, a margine dell'amichevole contro la Polisportiva C4 Foligno nel ritiro di Moena (terminata 11-0 e in cui Vlahovic è andato a rete ben 7 volte), il direttore generale viola Joe Barone si è così espresso ai microfoni del Tg3 Toscana: "Vlahovic è un giocatore della Fiorentina, un giocatore molto importante, stiamo continuando a comunicare ogni giorno e, ovviamente, speriamo di arrivare al più presto a un accordo con lui per il rinnovo del contratto (attualmente in scadenza al 30 giugno 2023, ndr). Il confronto con i tifosi? Siamo consapevoli di ripartire da zero. Abbiamo un nuovo mister come Vincenzo Italiano, un nuovo sistema di gioco: siamo tutti concentrati sui risultati, dobbiamo fare bene perché noi giochiamo per il popolo viola".

