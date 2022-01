Dopo l'approdo in bianconero di Dusan Vlahovic, la Juventus potrebbe liberare spazio in attacco. Torna quindi in augue una trattativa nata nelle scorse settimane e poi "congelate": il potenziale passaggio al Barcellona di Alvaro Morata. Per il nazionale spagnolo, si sta muovendo direttamente il presidente blaugrana Joan Laporta, che tratta con l'Atletico Madrid. A riportarlo è il programma tv iberico El Chiringuito.

Ad

Nelle scorse ore si era ventilata anche l'ipotesi di un ritorno dello stesso Morata ai Colchoneros per sostituire il partente Luis Suarez a partre da giugno. Ma il numero uno del club catalano, una volta appresa la notizia dell'imminente ufficialità di Vlahovic alla Juve, si è rifiondato sull'affare da chiudersi entro il 31 gennaio.

Calciomercato Barone: "Vlahovic? La Juve non ci ha fatto nessuna offerta" 21/01/2022 A 11:09

Vlahovic arriva al JMedical! Tifosi della Juventus pazzi di gioia

Calciomercato Barone: "Vlahovic può partire a gennaio. Ma lui in Premier..." 21/01/2022 A 08:51