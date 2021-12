Ferran Torres ha lasciato il Manchester City per trasferirsi definitivamente al Barcellona. Parla chiaro il comunicato del club inglese che racconta come il 21enne spagnolo, che ha trascorso 16 mesi all'Etihad Stadium, ha segnato 16 gol in 43 presenze con il City in tutte le competizioni e ha messo in archivio una Premier League e una Carabao Cup. In questa stagione, i suoi progressi sono stati ridotti da un infortunio al metatarso subito mentre era in nazionale, che lo ha tenuto fuori da ottobre.

Il director of football Txiki Begiristain ha dichiarato: "Ferran dovrebbe essere orgoglioso di ciò che ha ottenuto qui al Manchester City. La scorsa stagione è stata la sua prima volta in un nuovo paese, ma si è adattato bene. Ha sempre dato il 100%, ha lavorato duramente per la squadra e ha segnato gol che ci hanno aiutato a vincere trofei. L'infortunio purtroppo gli ha impedito di giocare più partite in questa stagione, ma Ferran è un giocatore con cui tutti ci siamo divertiti a lavorare e gli auguriamo tutto il meglio per il Barcellona e per il resto della sua carriera".

La conferma del Barcellona

"L'FC Barcelona ha raggiunto un accordo con il Manchester City per il trasferimento di Ferran Torres", si legge nel comunicato. "Il giocatore ha firmato un contratto per le prossime cinque stagioni, fino al 30 giugno 2027, e la sua clausola rescissoria è stata fissata a 1.000 milioni di euro". I blaugrana lo hanno acquistato per una cifra intorno ai 55 milioni di euro più 10 di bonus. Per il giocatore cinque anni di contratto, fino al 2027.

