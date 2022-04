Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Inter, da Veretout a Villar: tutti i nomi per il vice-Brozovic

Simone Inzaghi è stato chiaro: l'Inter per la prossima sessione di mercato punterà a un vice-Brozovic, e allora anche nel day after la grande vittoria contro il Milan i quotidiani si scatenato con un po' di nomi. Abbiamo provato a metterli insieme: Leandro Paredes e Jordan Veretout sono i profili in pole position poi spazio alla fantasia con Morten Hjulmand (Lecce), mentre Boubacar Kamara, Gonzalo Villar, Lucien Agoume.

La nostra opinione: Ripartiamo dalle parole di Marotta in occasione di Inter-Milan di dieri sera. "La prossima sarà un’altra estate di sacrifici sul mercato? Siamo super concentrati su questo finale di stagione, sulla Coppa Italia e sul campionato. Di mercato parleremo più avanti: abbiamo avuto un'annata difficile superata grazie alla forza e alla bravura della società, dell'allenatore e al supporto dei tifosi. Sono questi i fattori che portano una squadra molto lontano al di là di quelli che sono gli investimenti". Parola d'ordine, risparmio, dunque anche nella prossima sessione di mercato: per questo ci sentiamo di accantonare il nome di Paredes, il cui stipendio pare troppo alto, e di mettere un punto di domanda vicino a quello di Veretout (sarebbe disposto a fare panchina tutto l'anno?). Meglio puntare su un giovane futuribile, da Hjulmand ad Agoume.

Veretout viene pressato durante Vitesse-Roma - Conference League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Dall’Inghilterra: Milan su Sterling, affare possibile?

Secondo il Daily Mirror c'è anche il Milan sulle tracce di Raheem Sterling, attaccante del Manchester City in scadenza nel 2023. L’avvento di Investcorp potrebbe far diventare possibile l’affare.

La nostra opinione: Fregola da nuovo investitore? Probabilmente sì: la notizia dell’avvento di Investcorp sta prendendo corpo e allora è normale che le voci di mercato si moltiplichino. Quello di Raheem Sterling, 14 gol e 7 assist in 40 presenze complessive, è solo uno dei tanti nomi che stanno circolando in queste ore in chiave mercato Milan: il giocatore – si sa – ha rapporti un po’ complicati con Pep Guardiola, ora il Milan – con soldi freschi in entrata – potrebbe diventare una delle squadre possibili come destinazione per il nazionale inglese, che compirà 28 anni a dicembre. Resta da capire se possa essere un profilo giusto per la squadra di Pioli e se si riuscirebbe a trovare un accordo per il suo contratto, comunque al momento troppo oneroso (19 milioni a stagione). Ovviamente per gli standard attuali del Milan sarebbe un secco “no”.

Raheem Sterling Credit Foto Getty Images

Torino: via Belotti dentro Joao Pedro? Bastano 6-7 milioni

Secondo Tuttosport, è tempo di pensare al sostituto per Andrea Belotti, che con tutta probabilità non rinnoverà: Joao Pedro potrebbe essere il nome giusto, con 6, 7 milioni di euro l’operazione potrà essere chiusa.

La nostra opinione: A meno di ripensamenti incredibili del Gallo ("Potrebbe già aver firmato per qualcuno, forse poteva comunicarcelo, io non ci credo, però...", dice Cairo), la scelta di Joao Pedro potrebbe essere quella vincente. I 15 milioni richiesti nell’estate del 2020 si sono ora dimezzati, 6-7 milioni di euro l’operazione potrà essere conclusa. Sicuramente il neo-nazionale azzurro può garantire il bottino di gol che solitamente è fornito da Belotti; certo il parco-attaccanti va un po' sfrondato, da Zaza in giù.

