Edicola: Juve in pressing su Milik con il pensiero a Jorginho, l'Inter prepara la lista della spesa

La nostra opinione: Jorginho è destinato a lasciare il Chelsea, a quanto sembra. Questo però non vuol dire che alla Juventus possa trovare un posto da titolare subito. Il suo trasferimento in Italia, però, potrebbe rilanciarlo anche in chiave Nazionale, perché giocando di più si metterebbe in mostra per mister Mancini. Discorso diverso per Zaniolo, per il quale probabilmente si scatenerà un’asta e in quel caso tutto dipenderà da quale sia il budget stanziato dal club per un acquisto simile. Nel frattempo Milik sembra prendere decisamente piede come opportunità, se ne parla da giorni e non arrivano smentite e inoltre si parla di Federico Bernardeschi come contropartita tecnica, un giocatore che al Napoli potrebbe fare comodo e che alla Juve invece non riesce a brillare come vorrebbe.