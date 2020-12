Cristiano Ronaldo, Matthijs de Ligt e Houssem Aouar: cos’hanno in comune questi tre giocatori? Niente ad un primo sguardo, ma tanto ad una visione più attenta. I tre calciatori sono gli ultimi carnefici del sogno europeo della Juventus. I tre cavalieri che hanno guidato l’esercito nemico alla vittoria su Torino, distuggendo l'obiettivo Champions League. E come si dice: “quando non puoi batterli, alleati con loro”. Prima CR7 poi il colosso olandese e infine il principino di centrocampo. Si stava per chiudere il trittico. Tutti a tre in bianconero per provare l’ennesimo grande assalto all’Europa. Era tutto preparato, e poi niente. Houssem Aouar è rimasto al Lione e alla Juve è rimasto un centrocampo incompleto. O almeno, se non incompleto piuttosto carente rispetto al benchmark europeo.

Secondo quello che riporta l’Equipe la Juve aveva in mano Aouar. Nonostante nella trattativa ci fosse anche l’Arsenal, erano i bianconeri in pole position per acquistare il francese. L’idea, molto semplice, era quella di mandare Bernardeschi in prestito oneroso a Lione, e ottenere Aouar per la cifra di 55 milioni di euro. Le pratiche erano pronte, i biglietti aerei in attesa di essere acquistati ma tutto è saltato. Il classe 1994 ex Fiorentina ha rifiutato il trasferimento in Francia e la Juve è rimasta con le pive nel sacco. A quel punto non c’era spazio per un secondo tentativo e la contemporanea partenza di Douglas Costa al Bayern ha distrutto i sogni francesi di Agnelli e Paratici. Insomma, un buco nell’acqua.

Che ne sarà di Bernardeschi?

Se facciamo un leggerissimo flashback nella stagione 2020-21, possiamo notare che ad inizio anno Bernardeschi era piuttosto ansioso. Quasi irrequieto. Questa storia andrebbe a giustificare il comportamento del mancino italiano esploso totalmente in quell’esultanza mezza polemica e mezza liberatoria nel gol del 2-0 contro l'Estonia. Indubbiamente, dopo questa cosa qua la pressione sul giocatore di Carrara crescerà a dismisura. Come a incolparlo del mancato arrivo. La realtà è che non farebbe bene a nessuno. Rifiutare un trasferimento è una cosa perfettamente naturale nel mondo del calcio per cui sarebbe inutile massacrare il capro espiatorio di turno. La Juve ha provato a fare tripletta ma per una volta gli è andata male. Capita.

