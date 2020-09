Insomma, per Luis Suarez è necessario l'"esame di Italiano" per completare la trattativa in piedi con la Juventus. Questo, lo ricordiamo, per ottenere il passaporto comunitario e dunque non occupare uno slot da "extra" tra le fila della rosa bianconera, dopo gli acquisti del brasiliano Arthur (sempre dal Barcellona ) e dello statunitense Weston McKennie (dallo Shalke '04), entrambi centrocampisti. Passaporto di cui è già in possesso la moglie del Pistolero, Sofia Balbi, anch'essa uruguaiana ma con discendenze friulane, per l'esattezza di Pordenone.

Ma come funziona, esattamente, l'esame di italiano che dovrà sostenere il fortissimo attaccante classe 1987? Si tratta di una novità introdotta dall'ex Ministro dell'Interno Matteo Salvini. il "target" di Suarez sarà quello di dimostrare una conoscenza della lingua nostrana non inferiore al livello B1. Proprio dal sito ufficiale del Ministero dell'Interno, si legge che "il test è strutturato sulla comprensione di brevi testi e sulla capacità di interazione, in conformità ai parametri adottati, per le specifiche abilità. Per superare il test il candidato deve conseguire almeno l'ottanta per cento del punteggio complessivo”. L'esame, in programma al consolato italiano di Barcellona, è suddiviso in 4 parti: prima, ascolto e individuazione di temi ad attualità della vita quotidiana. Quindi, comprensione del testo e analisi grammaticale, produzione di un testo scritto e, infine, di uno orale con tanto di conversazione.