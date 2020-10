Dopo aver mancato il trasferimento alla Roma, Arek Milik può comunque lasciare il Napoli entro lunedì per rimanere in Serie A. E, in particolare, per andare alla Fiorentina. Secondo 'calciomercato.it', oggi sono andati in scena nuovi contatti tra la dirigenza viola e l'entourage del polacco, anche se lo stesso giocatore non è ancora convinto della destinazione.