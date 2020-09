Suggestione Mata per la Lazio

Secondo 'Tuttosport', c'è anche Juan Mata tra i papabili a vestire la maglia della Lazio. Lo spagnolo andrà in scadenza con il Manchester United nel 2021. Non è l'unica suggestione, se è vero che i biancocelesti valutano diversi profili dai piedi buoni: in corsa anche Julian Draxler, così come Franco Vazquez, José Maria Callejon e Gaston Ramirez.

La nostra opinione. Mata dovrebbe ridursi l'ingaggio, e di parecchio, in caso di approdo nel nostro campionato. Un po' com'era stato accordato con David Silva, prima che lo spagnolo dirottasse il proprio percorso verso la Real Sociedad. Operazione di non semplice realizzazione.

Juan Mata of Manchester United looks on during the Premier League match between Manchester United and Sheffield United at Old Trafford on June 24, 2020 Credit Foto Getty Images

Inter, resiste l'opzione Smalling

Lavori in corso per l'Inter, che potrebbe cambiare qualcosa in difesa prima del gong di lunedì 5 ottobre. Ranocchia è diretto verso il Genoa, su Skriniar preme sempre il Tottenham. Mentre per il mercato in entrata la 'Gazzetta dello Sport' ripropone anche il nome di Chris Smalling, per il quale la Roma non riesce a chiudere con il Manchester United.

La nostra opinione. La Roma è in vantaggio per Smalling e spera sempre di trovare l'accordo definitivo con lo United. Per l'Inter, che gioca con la difesa a tre e in caso di addio di Skriniar necessiterebbe di un terzo a destra, l'ideale sarebbe il viola Milenkovic, non a caso molto apprezzato dal club nerazzurro.

Roma 2019-2020 - Chris Smalling (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Lo Spezia ci prova per Pinamonti

Appena tornato all'Inter dal Genoa, Andrea Pinamonti non sa ancora se rimarrà nella rosa di Conte per la prossima stagione. E intanto, come rivela 'Tuttosport', su di lui c'è il neopromosso Spezia, che sta operando una corposa campagna di rafforzamento per non farsi trovare impreparato in A e sta provando a riportare in Liguria anche il centravanti nerazzurro.

La nostra opinione. In caso di partenza di Pinamonti, l'Inter dovrebbe necessariamente acquistare un altro elemento che ricopra il ruolo del vice Lukaku. Perché dunque non dare fiducia a un attaccante che ha ancora ampi margini di crescita?

Pinamonti e Mateju, Brescia-Genoa Credit Foto Getty Images

Niente Milan: Florentino Luis al Monaco

Florentino Luis lascia il Benfica e passa ufficialmente al Monaco, che oggi ha annunciato il suo acquisto tramite il proprio sito. Il ventunenne centrocampista portoghese si trasferisce nel Principato in prestito.

La nostra opinione. Florentino Luis è uno dei giovani più chiacchierati tra i giovani emergenti del panorama europeo. Ma il Milan, più volte accostato al suo nome, ha deciso alla fine di puntare tutto su Sandro Tonali. Ed è una scelta che ha tutto per rivelarsi azzeccata.

Arsenal, 35 milioni per Aouar

Secondo 'RMC Sport', l'Arsenal ha accelerato pesantemente per provare a portare a Londra Houssem Aouar: i Gunners hanno infatti offerto 35 milioni di euro al Lione per avere il gioiellino di origini algerine, più volte chiacchierato anche in ambito Juventus.

La nostra opinione. L'Arsenal rischia di mettere le mani su un potenziale campione. Un talento puro che non si è fatto spaventare nemmeno dal palcoscenico della Champions League, come dimostrato nella doppia sfida contro la Juve. E 35 milioni di euro, per gli standard dei prezzi moderni, possono essere considerati una cifra accettabile.

