In attesa di definire il sospirato arrivo di Arturo Vidal , l' Inter irrobustisce l'attacco: è ufficiale l'arrivo - più che un arrivo un ritorno - di Andrea Pinamonti , che torna a Milano due anni dopo la sua partenza. Tutto confermato dal club nerazzurro in un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale.

L'attaccante, classe 1999, vanta 5 presenze in Prima Squadra con la maglia dell'Inter, avendo esordito in nerazzurro a 17 anni nel 2016/2017. Entrato nel Settore Giovanile dell'Inter nel 2013, è stato protagonista con la Primavera della conquista di due Campionati (2016/17 e 2017/18), una Viareggio Cup (2018) e una Coppa Italia (2018).

Nella stagione 2018/2019 ha disputato la Serie A con il Frosinone (27 presenze, 5 gol), mentre nel 2019/2020 ha vestito la maglia del Genoa: 32 presenze e 5 gol in Serie A, 2 presenze e 2 reti in Coppa Italia".

Contratto quadriennale per Pinamonti, che, a meno di un ribaltone nelle ultime settimane di mercato, ricoprirà il ruolo di quarta punta dell'Inter e di vice-Lukaku, elemento mancato nella scorsa stagione. 12 mesi fa il prodotto delle giovanili nerazzurre era stato ceduto in prestito con obbligo di riscatto al Genoa, che lo aveva acquistato a titolo definitivo a febbraio. Ora il ritorno alla casa madre. Con il desiderio di provare a essere protagonista anche in prima squadra, dopo aver ben impressionato nel vivaio.