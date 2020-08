Il dirigente rossonero conferma i progressi nella trattativa per il rinnovo dello svedese. Parti sempre più vicine

Trattativa sempre aperta tra il Milan e Zlatan e Ibrahimovic. Dopo le parole distensive di Mino Raiola, sono arrivate anche quelle di Paolo Maldini. Dopo il primo giro di tamponi e test sierologici, a mostrare segnali positivi sulla contrattazione in corso per prolungare il contratto dello svedese ci ha pensato proprio Maldini. "C’è ottimismo per Ibra? Sempre ottimismo...", ha dichiarato l'ex bandiera rossonera all'esterno di un noto hotel milanese parlando del futuro dell'attaccante.

Balla un milione e mezzo per l'accordo

Poche parole per chiarire il concetto in maniera didascalica, ma importante, e confermare che in casa Milan si continua a lavorare con Raiola per convincere Zlatan a rimanere. Un lavoro intenso e complicato a quanto pare. Ma su cui la dirigenza rossonera sembra nutrire buone speranze di riuscita. Lo svedese chiede sempre un biennale da 7,5 milioni a stagione, mentre la dirigenza del Diavolo é arrivata ad offrire 6 (cinque piú uno di bonus) all'anno. Si tratta, ma le parti sembrano sempre piú vicine.

