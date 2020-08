Niente fumata bianca. Zlatan Ibrahimovic non ci sarà al raduno del Milan previsto per lunedì 24 agosto a Milanello. Ad oggi, infatti, lo svedese non può sentirsi un giocatore della rosa visto che non è stato trovato l'accordo di rinnovo con Gazidis. Ballano 2 milioni netti tra domanda e offerta.

Dopo qualche ora di attesa, è arrivata la risposta di Zlatan Ibrahimovic che ha rifiutato l'accordo di rinnovo proposto da Gazidis: un anno a 5 milioni più bonus che farebbero alzare l'ingaggio a 6 milioni. L'attaccante svedese però era stato chiaro e per rimanere in rossonero per un'altra stagione pretendeva un ingaggio da 7 milioni netti garantiti.

Il Milan cercava l'accordo anche con una discreta fretta, visto che lunedì 24 agosto comincerà la nuova stagione dei rossoneri con il ritiro di Milanello. Il Milan, tra le altre cose, debutterà già il 17 settembre con il secondo turno di qualificazione di Europa League, con la mission ovviamente di entrare nella fase a gironi (dovrà superare tre turni per l'ingresso nella competizione).

Una brutta gatta da pelare per la società che ora si affida a Mino Raiola per accelerare le operazioni. Pioli dovrà fare a meno, in questa fase, del suo giocatore migliore, considerando che da gennaio a fine luglio Ibrahimovic era stato coinvolto direttamente in 15 reti in 18 presenze, con 10 gol fatti e 5 assist forniti.

L'agente Raiola conferma che ci sono trattative in corso...

Credo che domani Ibrahimovic non sarà al ritiro del Milan. Non è questione di soldi, ma di convinzione, stile. I matrimoni si fanno in due, il fatto che ci sia una trattativa è già una buona cose. Se Ibra non avesse voluto rimanere non ci sarebbe stata trattativa. Donnarumma? Non ne voglio parlare ora

