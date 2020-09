"L'OL annuncia il trasferimento di Ciprian Tatarusanu al Milan per un montante di 500mila euro - ha comunicato il Lione attraverso il proprio profilo Twitter - Arrivato a parametro zero nel 2019 dal Nantes, il portiere della Nazionale romena, che chiedeva un minutaggio superiore, ha deciso di affrontare una nuova sfida in Italia".

Come annunciato dal Lione, dunque, Tatarusanu è arrivato al Milan in cambio di una cifra risibile per gli standard del mercato: mezzo milione di euro. Ed è anche per questo che i rossoneri hanno deciso di affidarsi a lui per coprire le spalle a Donnarumma. Anche se è difficile immaginare che a Milano il romeno, che intanto ha firmato un contratto di tre anni, giocherà di più come da lui stesso auspicato.