I rossoneri sono in fase molto avanzata con il talento classe 1999 del Real Madrid. Ruota tutto attorno al diritto di riscatto, che i Blancos avrebbero finalmente accettato. Rinforzo offensivo spagnolo per Pioli

Un rinforzo offensivo per Pioli. Un altro colpo alla Theo Hernandez. Brahim Diaz, giocatore del Real Madrid, é davvero vicino a vestire rossonero. I blancos avrebbero voluto cedere solo in prestito il calciatore, al contrario delle volontà del Milan, che punterebbe ad avere un diritto di riscatto. Pare che ora le merengues si siano convinte e che il trio Gazidis-Massara-Maldini sia vicinissimo alla chiusura dell'operazione. Prestito per un anno con possibilitá di prenderlo a titolo definitivo nel 2021.

Ruolo: trequartista o esterno offensivo

Da gennaio 2019 veste la maglia del Real Madrid, ma non sta trovando spazio (per lo spagnolo solo un gol in 15 presenze di Liga). Dopo i primi mesi in cui aveva tutto sommato convinto e fatto abbastanza bene, è poi sparito dai radar nel corso di questa stagione. Poche presenze e soprattutto pochi minuti. Ecco perché dopo i contatti di un anno fa, il Milan è fiducioso. Brahim Diaz è principalmente un trequartista, ma in grado di giocare anche esterno. Abilissimo, infatti, con entrambi i piedi. Andrebbe a completare il pacchetto di giocatori alle spalle dell’attaccante in casa Milan. Potrebbe essere lui infatti il vice di Hakan Calhanoglu, ma darebbe anche il cambio agli esterni.

