Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Krzysztof Piatek è ormai a un passo dal ritorno al Genoa. Secondo Tuttosport il 25enne attaccante polacco si trasferirà al club rossoblù sulla base di un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza della formazione ligure. L'intesa con l'Hertha Berlino, club che detiene il cartellino del giocatore, sarebbe stata definita nei dettagli: le visite mediche di Piatek sono in programma nella giornata di lunedì.

E sempre Tuttosport dedica un Focus alle manovre di mercato del Milan. I rossoneri, alla ricerca di un rinforzo in difesa, sarebbero ormai in procinto di chiudere con lo Strasburgo per Mohamed Simakan, centrale di 20 anni. L'operazione potrebbe far registrare un'accelerata a causa della difficile situazione economica dello Strasburgo, squadra in cui milita Simakan: secondo il quotidiano Alsace, citato da Tuttosport, il club francese avrebbe la necessità di vendere i propri gioielli tra cui, appunto, Simakan. Ecco quindi che la richiesta iniziale di 20 milioni di euro fatta al Milan potrebbe ridimensionarsi sensibilmente.