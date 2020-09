Continua a parlare di mercato Aurelio De Laurentiis a Castel di Sangro, sede del ritiro del Napoli. Il presidente della squadra ha naturalmente parlato dei due calciatori più sulla cresta dell'onda: Arkadiusz Milik e Kalidou Koulibaly. Queste le sue parole in serata: "Koulibaly e Milik sono in uscita ma bisognerà vedere quali saranno le offerte che arriveranno. Se andranno via sappiamo come sostituirli. Altrimenti se ne riparlerà l'anno prossimo".