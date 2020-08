La notizia che la Roma attendeva da tempo è arrivata: Henrikh Mkhitaryan è a tutti gli effetti un giocatore giallorosso. Questa volta a titolo definitivo, dopo essere arrivato in prestito dall'Arsenal nelle ultime ore del mercato estivo di un anno fa.

Ad annunciarlo è stato proprio l'Arsenal, che attraverso il proprio sito ufficiale ha confermato di aver trovato l'accordo con l'armeno per la sua permanenza in Serie A: "Micki ci lascia dopo una stagione in prestito in Italia. Abbiamo trovato l'accordo per rescindere il suo contratto, consentendogli così di andare alla Roma a titolo definitivo". Obiettivo raggiunto, dunque, da parte di una Roma che assieme a Mkhitaryan avrebbe voluto trattenere anche Chris Smalling, senza impedire però che il centrale inglese tornasse al Manchester United per fine prestito.

Una prima intesa tra Roma e Arsenal per la permanenza di Mkhitraryan, a dire il vero, era già stata raggiunta un paio di mesi fa. Lo scorso 30 giugno, ultimo giorno utile, i due club annunciavano non soltanto di aver esteso il prestito dell'armeno fino alla fine di agosto, ma anche di "aver raggiunto un accordo preliminare per la permanenza del calciatore anche per il 2020-21”. Accordo che, da preliminare, è ora diventato totale.

La stagione di Mkhitaryan

La Roma piazza dunque il primo tassello in vista della ripartenza del campionato, ed è un tassello di lusso. Mkhitaryan ha collezionato 22 presenze nella sua prima stagione in Serie A, mettendo a segno 9 reti, oltre a 5 presenze in Europa League senza trovare la via della rete. Un giocatore importante per una squadra che ha già aggiunto alla propria rosa l'ex Chelsea Pedro e che, in attacco, potrebbe rimpiazzare Dzeko con il napoletano Milik.

Come cambia la Roma con l'acquisto di Milik

