Patrik Schickcontinuerà a giocare in Bundesliga, ma cambiando maglia: non indosserà più quella del Lipsia (squadra con cui è arrivato fino alle semifinali di Champions League) ma quella del Bayer Leverkusen. Secondo Sky, infatti, il Bayer e la Roma hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del 24enne attaccante ceco che in Serie A, oltre a quella giallorossa, ha indossato anche la casacca della Sampdoria.