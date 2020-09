La Roma ha offerto a Milik un contratto da cinque anni a 5 milioni di euro a stagione. Cifra superiore a quella che il polacco percepisce attualmente al Napoli. Ma Arek non sembra intenzionato a smuoversi alle proprie convinzioni: la Capitale non è una destinazione gradita al giocatore, che continua a fare muro. E che sta complicando i piani di Roma e Napoli ma anche della Juve, pronta ad accogliere Dzeko una volta partito l'effetto domino. I bianconeri hanno già l'accordo con la Roma per lo scambio (con soldi in favore dei giallorossi) con De Sciglio, il Napoli otterebbe 25 miloni di euro (più il 10% dalla futura rivendita) dalla cessione di Milik. Ma ora è tutto di nuovo fermo.