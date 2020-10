Settimane di estenuanti trattative in casa Roma ma alla fine ci siamo: è fatta per l'arrivo di Borja Mayoral dal Real Madrid . L'attaccante classe '97 è pronto a diventare il nuovo vice Dzeko, arrivando con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto. 15 milioni la cifra del riscatto se i giallorossi decidessere di usufruire del diritto al termine della prossima stagione, 20 se preferissero attendere quella ancora successiva, quindi al termine del campionato 2021-2022.

Il centravanti spagnolo è atteso nella capitale già nella giornata di venerdì per sostenere le visite mediche e poter apporre la propria firma sul contratto. Prima, però, dovrà firmare il rinnovo con il Real fino al 2023, considerando che il suo contratto è in scadenza nel 2021. Inoltre, i blancos potranno usufruire di una clausola sull'eventuale recompra del giocatore: se la Roma avesse intenzione di cederlo, i galacticos avranno a disposizione 48 ore per pareggiare l'offerta. Intanto, però, la Roma può godersi un nuovo pezzo pregiato alla corte di Fonseca.