Ad inizo agosto aveva lasciato il club giallorosso per tornare al Manchester United, ma l'avventure di Chris Smalling alla Roma potrebbe continuare. Il forte difensore ha da tempo detto di sì al ritorno in giallorosso e la Roma avrebbe proposto al giocatore un triennale. Ora si aspetta la risposta dello United, che da tempo ha messo Smalling fuori dal suo progetto. Ricordiamo che il difensore, con il club guidato da Fonseca, ha giocato 37 partite con 3 gol la scorsa stagione, ma ad agosto era dovuto tornare in Inghilterra, non chiudendo l'Europa League con la Roma.