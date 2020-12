Il mercato deve ancora cominciare, ma la Roma piazza già un primo colpo. Ed è un colpo in casa, con il rinnovo di Riccardo Calafiori che ha prolungato il proprio contratto con il club giallorosso fino al 2025. Nonostante in casa Roma si temesse di poterlo perdere, Calafiori ha come agente Mino Raiola, si è trovato un accordo. È stato lo stesso giocatore a far accelerare le pratiche nelle ultime ore, fino al tanto agognato sì. 800.000€, per adesso, è l'accordo economico per il classe 2002 che sogna di vivere una vita intera da giallorosso.

Calafiori, che aveva già debuttato nella passata stagione in Serie A, ha collezionato tre presenze in questa stagione in tutte le competizioni. Per lui anche un gol in Europa League contro lo Young Boys all'Olimpico. Il terzino è in festa per il rinnovo di contratto.

Il rinnovo significa tantissimo per me, penso voglia dire molto per ogni ragazzo cresciuto qui con la passione per la Roma e che sogna un giorno di diventare calciatore della prima squadra. Sembra che io ci sia riuscito e forse ancora non me ne rendo conto. Cosa più bella al mondo non c’è. [Riccardo Calafiori al sito della Roma]

Felicità anche nei vertici societari

Siamo felici di poter annunciare il rinnovo di contratto di Riccardo che, oltre a essere un ragazzo esemplare, rappresenta la testimonianza di come la società continui a puntare sullo sviluppo del proprio settore giovanile per trovare le migliori risorse da mettere a disposizione della Prima Squadra. [Guido Fienga, CEO Roma]

E adesso non resta che vederlo in campo, con la speranza per i tifosi giallorossi di rivedere in Calafiori quanto fatto negli anni da Totti e De Rossi. Dalla Primavera alla prima squadra, per portare in alto la Roma.

