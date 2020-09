7 anni dopo l'addio dell'estate 2013, Gareth Bale torna al Tottenham. Ufficiale l'accordo tra gli Spurs e il Real Madrid per il campione gallese, che torna a Londra in prestito.

Il gallese, proprio nel 2013 aveva fatto il percorso inverso passando alle Merengues dagli Spurs per 85 milioni di sterline. Il calciatore si trasferisce quindi alla squadra di José Mourinho con la formula del prestito. Di seguito il comunicato del Real Madrid: "Il Real Madrid C. F. e il Tottenham Hotspur FC hanno trovato un accordo per il prestito del giocatore Gareth Bale per la prossima stagione, fino al 30 giugno 2021. Il nostro club augura buona fortuna a un calciatore che ha fatto parte della nostra gloriosa storia".