Al termine di una partita dominata dai persiani nel secondo tempo, la formazione di Carlos Queiroz - che questa volta canta a mezza bocca l'inno prima del fischio d'inizio - riesce a trovare la via del gol all'8' e all'11' di recupero della ripresa coi difensori di Esteghlal e Sepahan. Iran ora a 3 punti nel gruppo B e britannici che restano a 1, in attesa di Inghilterra-Usa delle 20.

Ad

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso! Clicca qui!

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37

Il tabellino

GALLES-IRAN 0-2

Galles (3-4-3): Hennessey; Rodon, Mepham, Davies; Roberts (57' Johnson), Wilson (58' James), Ampadu (58' Allen), N. Williams; Ramsey (88' Ward), Moore, Bale. Ct: Page.

Iran (4-4-2): H. Hosseini; Rezaeian, Pouraliganji, M. Hosseini, Mohammadi; Gholizadeh (77' Jahanbakhsh), Noorollahi (78' Cheshmi), Ezatolahi (83' Karimi), Hajisafi (77' Torabi); Azmoun (68' Ansarifard), Taremi. Ct: Queiroz.

Arbitro: Mario Escobar (Guatemala).

Gol: 90'+8 Cheshmi (I), 90'+11 Rezaeian (I).

Assist: Taremi (I, 0-2).

Note - Recupero: 4+12. Espulso: 86' Hennessey (G) per uscita a valanga su Taremi fuori dall'area. Ammoniti: Rodon, Rezaiean.

La cronaca della partita in 10 momenti chiave

3' - SUBITO NECO WILLIAMS! Il gallese del Nottingham Forest va via sulla sinistra, rientra sul destro e tira a giro dal limite: palla di poco alta.

Neco Williams e Ramin Rezaeian durante Galles-Iran, Mondiali 2022 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

12' - GRAN PARATA DI HOSSEINI! Cross dalla destra di Roberts e scivolata volante di Moore da due paasi: respinta di istinto dell'estremo difensore iraniano!

17' - GOL ANNULLATO ALL'IRAN PER FUORIGIOCO! Azione bellissima dopo un erroraccio gallese in manovra: Gholizadeh serve Azmoun che, invece di tirare subito gliela restituisce in fuorigioco: inutile il tiro ravvicinato in fondo al sacco del numero 17 persiano!

45'+2 - AZMOUN! Cross di prima di Ezatolahi dalla destra: l'attaccante del Bayer Leverkusen, sempre braccato da Rodon, non arriva sul pallone per una questione di centimetri!

52' - DOPPIO PALO CLAMOROSO DELL'IRAN! Prima, all'ennesimo scatto (su verticalizzazione di Hajisafi), Azmoun colpisce il montante con una bordata sull'angolino più vicino, poi destro a giro di Gholizadeh, che si stampa ancora sul legno! Che sfortuna per l'Iran!

Sardar Azmoun colpisce il palo durante Iran-Galles - Mondiali Qatar 2022 Credit Foto Getty Images

73' - RASOIATA ANGOLATISSIMA DI EZATOLAHI! Conclusione dal limite: Hennessey ci arriva incredibilmente!

87' - USCITA SCOMPOSTA DI HENNESSEY SU TAREMI SULLA TREQUARTI! Prima l'arbitro Mario Escobar estrae il cartellino giallo poi, richiamato al VAR-check, espelle l'estremo difensore del Galles, che resta in 10 uomini.

89' - TORABI DAL LIMITE! Destro che sfiora il palo: Iran ancora vicino al vantaggio!

90'+8 - GOL DELL'IRAN CON CHESHMI! Su palla allontanata malamente da Allen, conclusione forte e angolatissima del difensore classe 1993 dell'Esteghlal, subrentrato al 78' a Noorollahi: 0-1!

Esultanza Iran, Galles-Iran, Qatar 2022 Credit Foto Getty Images

90'+11 - GOL DELL'IRAN CON REZAEIAN! Contropiede travolgente dei persiani e passaggio vincente di Taremi per il terzino destro, che insacca col cucchiaio: 0-2!

Ramin Rezaeian, incredulo per il gol dello 0-2, Galles-Iran, Qatar 2022 Credit Foto Getty Images

Il momento social

Dopo la sua espulsione, l'Iran ha trovato i due gol-partita.

Il migliore

Hajsafi. L'esterno destro dell'Iran, che gioca nell'AEK Atene, protagonista di una prestazione sopraffina, caratterizzata da una visione di gioco unica, spesso a corroborare gli scatti di Azmoun. Piede fatato.

Il peggiore

Allen. Disastroso quel disimpegno al 98' che apre la strada alla rete di Cheshmi.

Queiroz ai giornalisti: "Perché non fate queste domande anche agli altri?"

Mondiali Inchiesta Report: "Armi e PSG monete di scambio: come il Qatar ha vinto i Mondiali" 15/11/2022 ALLE 11:43