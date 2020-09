Il messaggio di Messi si conclude con un auspicio che, letto con un po' di fantasia, suona come una dolce speranza per tutti i tifosi dell'Inter: "Sono stati due anni in cui abbiamo condiviso tante cose e ti sei fatto notare molto - scrive la Pulce -. Mancherai allo spogliatoio, Arturo. Ti auguro tutto il meglio per questa nuova tappa nel tuo nuovo club. Le nostre strade si incroceranno di nuovo, ne sono sicuro".