Tottenham su Skriniar, se parte c’è Milenkovic

Dopo Bale e in attesa di capire se il vice Kane sarà Arek Milik, il Tottenham ha messo nel mirino Milan Skriniar. Gli Spurs secondo quanto risulta a Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport ha avviato i primi contatti per provare a far decollare questa trattativa. L’Inter però spara alto e valuta lo slovacco (che lo piace anche al PSG) non meno di 60 milioni. Una quotazione che la squadra di José Mourinho punta a far abbassare. Nel caso questa uscita si realizzi, l’Inter ha già individuato il nome del sostituto: il serbo Nikola Milenkovic della Fiorentina. Per Gianluca Di Marzio è il centrale viola il sostituto ideale per il club di Conte. Sul fronte cessioni praticamente fatta per l’uscita di Candreva alla Samp, coi 3 milioni che l’Inter riceverà il club nerazzurro completerà l’acquisto di Darmian. Sul fronte uscite le prossime settimane potrebbero essere calde anche per le possibile uscite di Brozovic (piace al PSG) e Nainggolan (Cagliari?).

La nostra opinione: Al giusto prezzo Skriniar può lasciare il club nerazzurro. Lo slovacco è giovane, ha ampi margini di crescita e potenzialmente può diventare uno dei difensori top del panorama europeo ma l’anno scorso ha palesato limiti come interprete in una difesa a tre. Non a caso nel finale di stagione, l’ex doriano aveva perso il posto a favore di Godin e D’Ambrosio. Se il Tottenham (dove c’è un ex come Mourinho in panchina) dovesse arrivare con una proposta importante (almeno 50 milioni?), l’affare potrebbe davvero decollare e l’Inter investirebbe per provare a dare l’assalto a Kanté e consegnare a Conte un difensore giovane ma già affidabile come Milenkovic, un ragazzo che rispetto a Skriniar ha mostrato di saper disimpegnarsi bene sia nella difesa a tre che in una retroguardia a quattro. Trattativa da seguire con attenzione nei prossimi giorni/settimane.

Chiesa aspetta la Juventus ma deve uscire Douglas Costa

Non solo Milenkovic anche Federico Chiesa potrebbe lasciare Firenze. Secondo il Tutto Sport, la Juventus non ha perso la chance di arrivare al talento della Nazionale. Serve però un’uscita per avanzare una proposta, l’indiziato a partire sarebbe Douglas Costa, titolare di un contratto da oltre 7 milioni di euro e che piace molto in Inghilterra al Wolverhampton. Il brasiliano – che è bilancio per 22 milioni di euro - però va convinto a trasferirsi Oltremanica. Nel caso di uscita dell’ex Bayern Monaco e di qualche altro elemento (Rugani? De Sciglio?), la Juve lancerebbe l’assalto avanzando una proposta alla viola in prestito con obbligo di riscatto da 50-50 milioni.

La nostra opinione: Cedere in questo mercato è quanto mai complicato, lo è anche per la Juventus che non ha caso per liberarsi di Higuain ha dovuto rescindere il contratto e finora non è riuscita a liberarsi di altri elementi in esubero. Nonostante i rapporti sempre molto cordiali con Jorge Mendes (agente che ha un’influenza decisiva su tutto ciò che riguarda il Wolverhampton) pensare che Douglas Costa abbandoni la Juventus per trasferirsi in un club di media fascia inglese è assai complicato.... Nel calcio mai dire mai ma con poco più di 10 giorni a disposizione trovare il bandolo della matassa per una cessione di un calibro così pesante non è affatto semplice. Come sta succedendo con l’Inter con Perisic, Brozovic e Nainggolan o al Milan con Paquetà fare mercato in uscita è davvero complicato in questa sessione. Per questo, nonostante l’ottimismo del Tutto Sport, riteniamo che per quest’anno Chiesa resterà a Firenze e l’anno prossimo sarà quello dell’uscita del numero 9 viola. Dopo Morata insomma è assai probabile che la Juve resti così com’è.

Luis Suarez-Atletico Madrid, fumata Rojiblanca

Mentre in Italia fa rumore l’inchiesta della Gdf sull’esame d’italiano sostenuto da Luis Suarez all’Università di Perugia lo scorso 17 settembre, l’uruguaiano è pronto a cambiare maglia e trasferirsi alla corte di Diego Simeone all’Atletico Madrid. Da Marca ad AS Sport fino ai catalani Sport e Mundo Deportivo, tutti danno l’affare per fatto: Suarez sarà il nuovo centravanti dell’Atleti, firmerà un biennale mentre i Colchoneros non pagheranno alcun indennizzo al Barcellona. Decisivo per lo sblocco della trattativa un incontro fra gli agenti di Suarez e Bartomeu, che fino all’ultimo ha provato a non rinforzare una diretta concorrente.

La nostra opinione: Luis Suarez alla corte di Simeone è un grande colpo per l’Atletico che si assicura un attaccante non più di primissimo pelo ma ancora capace di fare la differenza e sopratttutto voglioso di dimostrare di essere ancora un fuoriclasse capace di fare la differenza e segnare tanti, tanti gol. La grinta, il temperamento di Suarez ben si integrano con l’Atleti che a queste cifre si porta a casa un attaccante che nel breve periodo potrebbe garantire quei gol e quelle giocate che mancano da quando i Colchoneros hanno visto partire Griezmann verso Barcellona.

