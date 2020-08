Secondo Sky Sport l'Inter avrebbe strappato il sì di Aleksandar Kolarov: l'esterno serbo classe 1985, una delle priorità di Antonio Conte per sistemare il reparto difensivo, si sarebbe detto disponibile al trasferimento in nerazzurro. Rimane da trovare l'intesa tra Inter e Roma: in corso contatti costanti tra l'Inter, la Roma e il procuratore del giocatore (Alessandro Lucci). Il contratto di Kolarov con i giallorossi scade il 30 giugno 2021.