" Sono ammirato dalla forma fisica di Ibrahimovic a 38 anni. Però il mio compito è sempre stato creare valore, non comprarlo ". Questo uno dei passaggi più significativi dell'intervista concessa al Corriere della Sera da Ralf Rangnick . Il tecnico tedesco, il cui approdo al Milan è sfumato a sorpresa dopo l'ottimo rendimento dei rossoneri nel post lockdown, torna a parlare di quello che poteva essere e non è stato, e della sua filosofia di gioco.

"Ero stato contattato a fine ottobre, quando il Milan era quattordicesimo a 3 punti dalla retrocessione. Mi ha colpito la conoscenza che avevano del mio lavoro passato. Poi Pioli ha vinto 9 partite e ne ha pareggiate 3, così la faccenda è terminata. Eravamo d'accordo sul fatto che cambiare, a quel punto, non sarebbe stato saggio nell'immediato. Sul medio-lungo termine non so e questa può essere una risposta più complessa. Di sicuro non ho cambiato convinzioni e filosofia".