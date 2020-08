La Gazzetta dello Sport apre con il mercato dei rossoneri. In risalto le trattative per Sandro Tonali e Brahim Diaz. Per il centrocampista del Brescia il club di via Aldo Rossi avrebbe approfittato dei tentennamenti dell'Inter per mettere la freccia e operare il sorpasso. Accordo raggiunto con il Real Madrid anche per Brahim Diaz: l'operazione per portare a Milano il 21enne spagnolo potrebbe essere perfezionata nei prossimi giorni.