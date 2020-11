Chissà quale modulo andrebbe a proporre a una squadra di fenomeni come quella per cui ha giocato per tanti anni fino alla chiusura della propria carriera. Chissà se quel "2-7-2" proposto alla sua prima - fallimentare - esperienza sulla panchina del Genoa, ben si adatterà a un calcio di livello top. Fatto sta che, in casa PSG, Thiago Motta è il primo candidato per sostituire Thomas Tuchel, finito per l'ennesima volta sotto i riflettori della critica dopo la sconfitta in rimonta contro il Lipsia in Champions Laague. Di certo c'è che l'italo-brasiliano ha superato, nelle gerarchie delle preferenze appuntata nel taccuino del direttore sportivo Leonardo, un certo Massimiliano Allegri, ancora senza squadra dopo l'anno di inattività dopo l'addio alla Juventus.