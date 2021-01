Le voci hanno trovato spazio sulla prima pagina del Corriere dello Sport e l'eco mediatico necessita di chiarimenti. Il primo non tarda ad arrivare, in attesa di quello di Marotta (magari prima di Udinese-Inter). L'Inter aveva trovato un accordo con il Real Madrid per il pagamento della prima rata dell'acquisto di Hakimi entro il 30 marzo. Dalla Spagna, però, rimbalza un'indiscrezione secondo la quale le merengues vorrebbero maggiori garanzie e potrebbero cercare di riportare il giocatore in Spagna, se non venissero rispettati gli accordi. FCINTER1908.it ha intervistato in esclusiva Alejandro Camano, agente di Hakimi, che ha dichiarato di non sapere nulla di questi discorsi: "Voci da Madrid su Hakimi? Quali sono queste voci? Non ne so nulla. Non abbiamo ricevuto nessuna chiamata da Madrid. Achraf sta bene all'Inter ed è concentrato solo nel fare il massimo con l’Inter. Il suo obiettivo è di vincere con la maglia dell’Inter, non pensa ad altro".