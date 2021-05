Il Milan ha rotto gli indugi e dalla Francia, i colleghi di RMC Sport, lanciano gli aggiornamenti di mercato: è stato trovato un accordo tra il Milan e Maignan per un contratto di 5 anni.

Il 25enne portiere del Lille sarebbe dunque il sostituto di Gianluigi Donnarumma, nel caso la trattativa per il rinnovo – come ormai sembra da qualche settimana – non dovesse concretizzarti. Al Lille andrebbe una cifra di circa 15 milioni di euro.

Calciomercato 2020-2021 Piedi buoni e n°1 nei clean sheet: "Maignan è da Milan" 25/03/2021 A 16:29

dipenderà dalla decisione dell’attuale portiere del Milan: se Donnarumma dovesse rimanere a Milano l’affare non andrebbe in porto, altrimenti sarà Maignan il nuovo portiere del Milan per le prossime 5 stagioni. Di Maignan abbiamo chiesto anche ai nostri colleghi di Eurosport Francia, che ci hanno aiutato a costruire una scheda del giocatore , evidentemente prossimo portiere del Milan in caso di addio di Donnarumma. Questo accordo però, e lo ribadiscono anche Oltralpe,: se Donnarumma dovesse rimanere a Milano l’affare non andrebbe in porto, altrimenti sarà Maignan il nuovo portiere del Milan per le prossime 5 stagioni.

Ibra non trattiene le lacrime pensando al figlio

Calciomercato 2020-2021 Chi è Maignan, il dopo-Donnarumma se Gigio non rinnova 23/03/2021 A 17:14