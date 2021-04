Le voci sul possibile addio di Paulo Dybala alla Juventus la prossima estate, alimentate da una trattativa per il rinnovo di contratto dell'argentino che non decolla, stanno scatenando in questi giorni ipotesi fantasiose in merito alla composizione dell'attacco bianconero per la stagione 2021-22. I nomi che circolano con maggiore insistenza sulla ruota di Torino e che vengono accostati con maggiore frequenza alla Vecchia Signora sono sostanzialmente due: Sergio Aguero e Mauro Icardi . Il primo ha da poco ufficializzato la sua separazione dal Manchester City a fine stagione, l'ex capitano dell'Inter è legato da un contratto con il PSG che scade nel 2024 ma la sua permanenza a Parigi non sembra così scontata. Cerchiamo di capire chi, tra Aguero e Icardi, sarebbe il partner ideale di Cristiano Ronaldo nella Juventus.

Finalizzatore spietato e implacabile negli ultimi 16 metri, l'ex capitano dell'Inter formerebbe una coppia intrigante con Ronaldo. Fisicamente simili e affamati di gol, i due offrirebbero varianti tattiche molto importanti consentendo alla Juventus di giocare anche con una sorta di 4-3-3 con il portoghese più largo a sinistra, Icardi in mezzo e Chiesa a destra. L'argentino, che quest'anno ha all'attivo 7 gol in 19 partite ufficiali con la maglia del Paris Saint Germain, sta vivendo una stagione travagliata dal punto di vista fisico ma è indubbiamente il prototipo della punta centrale che tanto serve alla Juve e che tanto è mancata quest'anno.

L'altro nome suggestivo per l'attacco della Juventus è senza dubbio quello di Sergio Aguero, che ha caratteristiche simili a quelle di Icardi anche se con una diversa espeienza in campo internazionale (e 5 anni in più). Inutile sottolineare che al fianco di Ronaldo andrebbe a formare un tandem dal potenziale offensivo devastante: non a caso la scorsa estate i bianconeri avevano individuato in Suarez il 9 da mettere a disposizione di Pirlo , poi l'affare era tramontato per i motivi che ormai tutti conosciamo. Aguero, che compirà 33 anni il prossimo 2 giugno, sarebbe un formidabile terminale offensivo in grado di integrarsi perfettamente con CR7: il Kun sarebbe il classico chiavistello per scardinare le difese più chiuse, un ostacolo contro il quale la Juve di quest'anno è andata spesso a sbattere. E attenzione agli incroci di mercato: Aguero sarebbe in cima alla lista dei desideri del PSG pe la prossima stagione e l'eventuale sbarco dell'argentino all'ombra della Tour Eiffel comporterebbe la partenza di Icardi. Porte girevoli, insomma, con la Juve nel ruolo di protagonista.