Marley Ake è un nuovo giocatore della Juventus. Il giovane 2001 arriva dal Marsiglia nell'ambito di uno scambio che porta Franco Tongya (italiano, classe 2002) in Francia. Aké, proprio come Tongya, avrà modo di crescere in Serie C: sarà a disposizione dell'Under 23 allenata da Lamberto Zauli. Le cifre dell'affare: 8 milioni di euro , pagabili in tre esercizi, Aké ha firmato un contrato coi bianconeri fino al 30 giugno 2025.

Attaccante classe 2001, Aké ha collezionato 13 presenze con la prima squadra dell'OM (9 gettoni in Ligue 1 e 4 spezzoni in Champions League). Villas Boas in questa stagione gli ha concesso appena 137' di utilizzo. Esterno offensivo, destro naturale ama partire da sinistra per rientrare al centro del campo e tentare il tiro o cercare l'assist. Nella scorsa stagione si è messo in luce nella squadra del Marsiglia (National 2, quarta categoria francese) segnando per 5 partite di fila e mettendo a segno una tripletta.