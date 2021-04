Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Milan-Donnarumma, adesso si rischia lo scontro

Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport fanno il punto sulla complicatissima trattativa per il rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma con il Milan, in scadenza a giugno. Al momento le due parti sono ferme sulle rispettive posizioni: il club offre al portiere un ingaggio di 8 milioni a stagione bonus compresi, Mino Raiola punta alla doppia cifra (12 a stagione bonus inclusi) e a un contratto della durata massima di 2 anni (dunque non oltre fino al 2023) per avere poi la possibilità di andare a rinegoziare quando il mercato presenterà condizioni migliori rispetto a quelle attuali, pesantemente condizionate dalla pandemia.

La nostra opinione. La trattativa per il rinnovo di Donnarumma sta assumendo i contorni di una telenovela. Il Milan sta facendo il possibile per accontentare il suo portiere e le richieste di Raiola - seppur legittime in operazioni di questa portata - appaiono fuori contesto: chi in Europa in questo momento può garantire un ingaggio da 12 milioni all'anno a Gigio? E chi ha realmente bisogno di un portiere? Probabilmente nessuna tra le big dei 5 top campionati e questo è un punto a favore del Milan.

Juventus, occhi su Rayan Cherki

Secondo Tuttosport la Juventus avrebbe messo gli occhi su Rayan Cherk, talento classe 2003 del Lione. Giocatore di ottima tecnica, che quest'anno in stagione vanta 24 presenze con uno score di 3 gol e 3 assist, viene valutato 45-50 milioni dal club francese. Il filo diretto con il Lione rimane aperto anche per Depay e Aouar: il primo piace anche al Barcellona, per arrivare al secondo la chiave potrebbe essere il trasferimento di De Sciglio a titolo definitivo.

La nostra opinione. L'interesse della Juventus per Depay e Aouar non è certo un segreto. Cherki, invece, è un nome nuovo e intrigante anche se la iper valutazione del Lione rende impraticabile qualsiasi tipo di approccio almeno in questo periodo.

Roma: lo United piomba su Zaniolo

Mentre Nicolò Zaniolo cerca di bruciare le tappe per tornare al più presto in campo, dall'Inghilterra rimbalza una clamorosa indiscrezione di mercato. Il Manchester United sarebbe intenzionato a sborsare 30 milioni di euro per il talento 21enne. Lo riporta Il Messaggero secondo cui dalla Roma arriva una netta chiusura in merito alla possibile cessione del giocatore.

La nostra opinione. Al di là dei discorsi legati alla volontà di fare di Zaniolo uno dei volti e dei simboli della nuova Roma (discorsi che nel calcio di oggi lasciano il tempo che trovano), ipotizzare una cessione del giocatore adesso non sta né in cielo né in terra, anche da un punto di vista strettamente economico-finanziario. Tra l'infortunio e l'effetto della pandemia, la valutazione del cartellino in questo momento non corrisponde certo al reale valore di Zaniolo.

