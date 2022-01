Tottenham: Conte vuole Amrabat

Il club inglese ha rotto gli indugi e vorrebbe portare a Londra Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina. Per il Daily Mail, sarebbe stato il tecnico in persona a chiedere il giocatore marocchino, Il problema adesso è trovare il compromesso sul prezzo: la Fiorentina 2 anni fa ha speso circa 20 milioni di euro. Sicuramente non riuscirà a riavere ora la stessa cifra, ma vorrebbe almeno averne 15, dilazionati magari in un prestito più riscatto.

Ad

La nostra opinione. Sul giocatore c'erano, prima del Tottenham, Cagliari e Sampdoria, ma se la squadra londinese si avventa sul giocatore, non sarà facile trattenerlo a Firenze, anche se le richieste del club viola non saranno completamente corrisposte.

Calciomercato Juve, non solo Vlahovic: idea Nandez per la mediana 6 ORE FA

Sofyan Amrabat, Fiorentina 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

La Fiorentina corre ai ripari: pronto Cabral

E' la trattativa di questo mercato, quella di Dusan Vlahovic. Sembra ben avviata, i tifosi della Juve sognano. Naturalmente se dovesse andare in porto, a Firenze c'è bisogno di un sostituto. La società viola si sarebbe già adeguata, prelevando dal Basilea Arthur Cabral. La trattativa per l'attaccante 23enne di nazionalità brasiliana si concluderebbe con 14 milioni di euro più 2 di bonus.

La nostra opinione. Tutto naturalmente dipende da se, ma forse è meglio dire quando, Vlahovic sarà ufficiale alla Juve. In caso positivo, ci sarà un piccolo valzer delle punte che coinvolgerebbe anche Morata, Dembelé e anche Cabral. Buon attaccante, certo che Dusan è ben altra cosa.

Sensi-Samp: domani le visite mediche

Stefano Sensi Credit Foto Getty Images

La telenovela ha il suo lieto fine. Stefano Sensi è già in viaggio per Genova dove domani ha appuntamento per le visite mediche di rito e per firmare il nuovo accordo. La Sampdoria avrà il centrocampista in prestito secco sino al termine della stagione.

La nostra opinione. Alla fine Inzaghi ha ceduto, senza dispiacersi più di tanto. Stefano ha scelto di giocare con continuità almeno a fine anno. In questa storia vincono un po' tutti.

Il Toro chiude per Ricci

Samuele Ricci FC Empoli Credit Foto Getty Images

Il club granata è stato vicino a Nandez del Cagliari. Ma dopo che oggi si è inserita la Juventus, ha cambiato obiettivo e ha praticamente chiuso per Samuele Ricci dell'Empoli. Centrocampista classe 2001, il trasferimento sarà sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Domani potrebbe già essere il giorno giusto per chiudere.

La nostra opinione. Gran bel colpo per il Torino di Juric. Un giocatore giovane che già quest'anno a Empoli si è ritagliato un importante spazio da protagonista, ma che ha ancora molti margini di miglioramento.

Alvarez al City per 25 milioni di euro

Per ultimo chiudiamo con un trasferimento che riguarda totalmente il calcio estero. E' quasi ufficiale il passaggio di Julian Alvarez dal River Plate al Manchester City per 25 milioni di euro. Un bell'affare per il club di Guardiola, un attaccante che aveva fatto gola anche ai migliori club di Serie A.

La nostra opinione. Un peccato non sia arrivato in Serie A. Giovane classe 2000, a tanti ricorda Diego Milito. Al City, se avrà spazio, potrà fare un gran bene.

Vlahovic-Juve, affare fatto. Inter: Gosens ad un passo

Calciomercato Juve-Vlahovic, ci siamo! Accordo con i Viola a 75 milioni 10 ORE FA