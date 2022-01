Nahitan Nández. Il mercato della Juventus è in fermento. Oltre alla trattativa Vlahovic sempre più in dirittura d'arrivo , c'è un altra faccenda che potrebbe portare a Torino un altro rinforzo, non in attacco ma a centrocampo: parliamo di

Si tratta del centrocampista del Cagliari, il pezzo più pregiato della squadra sarda. Il 26enne uruguaiano è da tempo considerato in uscita, ma nei giorni scorsi era stato associato a Napoli e Torino. Ora si è messa di mezzo l'altra squadra della città della Mole, che cerca un rinforzo sulla mediana nel caso parta uno tra Arthur o Bentancour.

Ad

Nahitan Nandez durante Verona-Cagliari - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Calciomercato Juve-Vlahovic, ci siamo! Accordo con i Viola a 75 milioni 6 ORE FA

Naturalmente il Cagliari non regala il giocatore. La società di Giulini chiede per Nandez 2 milioni per il prestito fissando il riscatto attorno ai 15 milioni, la Juventus d’altra parte è disponibile solo a un arrivo in prestito del centrocampista. Vedremo se ci saranno sviluppi a breve. Come detto bisogna aspettare risposte dall'Aston Villa per Rodrigo Bentancour o dall'Arsenal per Arthur. Nel caso di cessione, la Juve si potrebbe fiondare sul giocatore rossoblu.

Boga all'Atalanta, Aston Villa su Bentancur

Calciomercato Juve-Vlahovic, ci siamo! Accordo con i Viola a 75 milioni 6 ORE FA