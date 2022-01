Juventus e Fiorentina avrebbero raggiunto un'intesa di massima per il trasferimento di Dusan Vlahovic in bianconero. Offerta del club torinese di 67 milioni di euro + 8 di bonus. Operazione complessiva da 75 milioni di euro. Trattativa entrata nel vivo nella giornata di oggi , dopo l'improvvisa accelerata dei dirigenti Juventini e l'apertura del ds Pradè arrivata nella serata di ieri.

Dusan Vlahovic. Credit Foto Getty Images

7 milioni a stagione per il giocatore

Trattativa che ora si sposta sul contratto del giocatore serbo. Probabile un accordo di 5 anni a 7 milioni di euro a stagione. Un investimento notevole per la Juventus dal momento che il costo totale dell'operazione si aggira intorno ai 100 milioni: 75 milioni per il cartellino, 10 milioni per l'intermediazione agli agenti a cui vanno aggiunti i 14 milioni di ingaggio lordo. Cabral è il nome del sostituto per l'attacco viola: per il giocatore proveniente dal Basilea pronti 14 milioni di euro +2 di bonus. Un investimento notevole per la Juventus dal momento che il costo totale dell'operazione si aggira intorno ai 100 milioni: 75 milioni per il cartellino, 10 milioni per l'intermediazione agli agenti a cui vanno aggiunti i 14 milioni di ingaggio lordo al giocatore (annui).

Vlahovic libera Morata

L'arrivo del serbo della Fiorentina mette di fatto alla porta Alvaro Morata. Emissari del Barcellona si stanno recando in Italia per discutere il trasferimento con la Juventus. Cessione che, ricordiamo, fu bloccata qualche settimana da Allegri per mancanza di alternative offensive.

