Quel che a un certo punto pareva impossibile è avvenuto proprio all'ultimo giorno di mercato: la Juventus saluta Arthur. È ufficiale il trasferimento del centrocampista brasiliano al Liverpool, che nelle scorse ore aveva raggiunto un accordo con i bianconeri. La fumata bianca è arrivata sulla base di un prestito non secco, come emerso inizialmente, ma con diritto di riscatto. Nelle casse della Juventus, nel caso i Reds decidessero di acquisire il calciatore a titolo definitivo al termine della stagione, pioverebbero 42 milioni di euro.

Il comunicato della Juventus

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Liverpool F.C. per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Arthur Henrique Ramos De Oliveira Melo a fronte di un corrispettivo di € 4,5 milioni, tale accordo prevede oneri accessori di € 0,3 milioni. Inoltre, l’accordo prevede la facoltà da parte del Liverpool di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore; il corrispettivo pattuito per la cessione definitiva è pari a € 37,5 milioni, pagabili in due esercizi".

Le prime parole: "Un sogno essere qui"

"Sono davvero, davvero felice di essere qui e di indossare questa fantastica maglia, con famoso stemma che rappresenta così tanto nel calcio mondiale: è un sogno.

Abbiamo parlato molto e le nostre idee e visioni si adattavano bene, quindi sono sicuro di avere fatto la scelta giusta. Sono davvero felice e fortemente motivato a continuare a vivere il mio sogno in campo e a dare il massimo con la maglia del Liverpool.

Il Liverpool ha una storia meravigliosa nel calcio. Ci ho giocato contro, so cosa si prova a giocare in questo stadio con questi tifosi alle spalle.

Ero un avversario, ora sono dalla parte giusta, quindi sono davvero emozionato. È un club enorme con un grande allenatore e grandi giocatori. Come ho detto prima, è un sogno essere qui".

