Arthur Melo ha i mesi contati al Liverpool. Sarebbero giorni o addirittura ore, se si potesse, secondo El Mundo Deportivo, ma il mercato è chiuso e quindi l’appuntamento è fissato per gennaio. La testata spagnola, infatti, afferma che . Sarebbero giorni o addirittura ore, se si potesse, secondo, ma il mercato è chiuso e quindi l’appuntamento è fissato per gennaio. La testata spagnola, infatti, afferma che Jurgen Klopp non è affatto soddisfatto del rendimento del giocatore di proprietà della Juventus e che farà di tutto per chiudere il prestito già nella finestra di mercato invernale.

Stando alle indiscrezioni, il modo di giocare del brasiliano sarebbe troppo difensivo per l’impostazione dei Reds. Inoltre, il centrocampista non avrebbe nelle gambe il ritmo giusto per stare dietro al resto della squadra. Arthur dunque non convince Klopp, che da quando l'ha avuto a disposizione gli ha concesso solo 13' di campo in champions League contro il Napoli, e per la società si tratterebbe di un’operazione di mercato inizialmente a perdere, visto che il prestito è stato oneroso (4 milioni di euro). Di sicuro non vorrà esercitare il diritto di riscatto, fissato a 37.5 milioni.

