Chiuso il mercato in Serie A , chiuso il mercato anche negli altri maggiori campionati d'Europa. Come ogni anno, anche nell'ultimo giorno qualche botto non è mancato. Acquisti annunciati e acquisti sorprendenti, elementi per tappare falle presenti in rosa o per chiudere in bellezza una finestra estiva di alto livello. Ecco dunque un recap di quel che è accaduto all'estero nelle ultime 24 ore.

Chelsea protagonista, Ronaldo resta

Riflettori sulla Premier League, come spesso è accaduto. E sul Chelsea, che ha concluso una campagna rafforzamenti milionaria (Koulibaly, Cucurella, Sterling, Fofana) prelevando Aubameyang dal Barcellona e Zakaria dalla Juventus. Il Liverpool ha risposto con Arthur , il Manchester City con Akanji. Mentre il Manchester United si è tenuto Cristiano Ronaldo, che rischia ora di affrontare i prossimi mesi tra malumori e un minutaggio incredibilmente ridotto rispetto al prestigio del personaggio. La bomba Marcelo al Leicester, lanciata nelle scorse ore, è stata smentita dalle Foxes: il brasiliano, svincolato dopo l'addio al Real Madrid, è ancora senza squadra.

Bellerin e Alonso: è un Barcellona alla spagnola

Problemi di tesseramento a parte, il Barcellona il grosso lo aveva già fatto. Con Lewandowski, certo, ma non solo. Eppure in Catalogna hanno deciso di muoversi anche all'ultimo giorno di mercato, convincendo il Chelsea a inserire Marcos Alonso nell'operazione Aubameyang e riportando a casa Bellerin: l'ex terzino dell'Arsenal, che sostituirà il neo rossonero Dest , torna a indossare la maglia azulgrana dopo averlo fatto nelle giovanili. Sempre in Spagna, il Valencia si è assicurato Justin Kluivert, che mercoledì aveva visto saltare il trasferimento al Fulham a causa del mancato permesso di lavoro.

PSG attivo: ecco Carlos Soler, via gli esuberi

Quattro nuovi centrocampisti in una sola finestra di mercato: il PSG, che non è riuscito a strappare in extremis Skriniar all'Inter, ha deciso di esagerare per rinforzare il proprio reparto nevralgico. E proprio sul gong, dopo aver già portato a Parigi Vitinha, Renato Sanches e Fabian Ruiz, ha preso anche Carlos Soler dal Valencia. Se ne sono invece andati vari esuberi: da Diallo (Lipsia) a Draxler (Benfica), da Gueye (tornato all'Everton) a Kurzawa (Fulham, che ha riportato a Londra anche l'ex Chelsea e Arsenal Willian). Keylor Navas, trattato fino all'ultimo dal Napoli, è invece rimasto. E Icardi? C'è sempre il Galatasaray. Ma c'è anche tempo: in Turchia si chiude tra una settimana.

Da Ocampos a Sadiq: gli altri affari

Dopo aver visto partire mezza squadra (Onana, Lisandro Martinez, Antony, Haller), l'Ajax ha preso l'ex genoano e milanista Lucas Ocampos dal Siviglia, che ha invece prelevato in prestito dal Nizza il centravanti Dolberg, ex talento prodigio. II Manchester United ha un nuovo secondo portiere: lo slovacco Dubravka, dal Newcastle. Ricordate Sadiq? L'ex attaccante della Roma (ma anche del Torino, del Perugia e non solo) ha firmato con la Real Sociedad, che ha trovato in lui - in cambio di 20 milioni - l'erede di Isak, ceduto al Newcastle. Braithwaite lascia invece il Barcellona con due anni d'anticipo sulla conclusione del contratto, ma resta in città: giocherà per l'Espanyol.

