Gareth Bale sbarca negli Stati Uniti e diventa un nuovo giocatore dei Los Angeles FC, che hanno ufficializzato il suo arrivo con un comunicato. Il mancino gallese, svincolato dal Real Madrid dov'era ormai un separato in casa, L'indiscrezione lanciata un paio di giorni fa è stata pienamente confermata:sbarca negli Stati Uniti e diventa un nuovo giocatore dei, che hanno ufficializzato il suo arrivo con un comunicato. Il mancino gallese, svincolato dal Real Madrid dov'era ormai un separato in casa, condividerà dunque lo spogliatoio dei LAFC con Giorgio Chiellini.

"Gareth è uno dei giocatori emozionanti della sua generazione - ha detto John Thorrington, copresidente e direttore generale del club - Portare qui un giocatore con il suo talento e la sua esperienza ai massimi livelli è un'incredibile opportunità per migliorare il nostro club. Sono grato allo staff di Gareth per aver contribuito a far sì che ciò accadesse. È chiaro che Gareth è molto motivato a continuare a vincere trofei e siamo euforici che abbia scelto di venire ai LAFC per aiutarci nel nostro obiettivo di vincere il campionato".

"Sono estremamente entusiasta di essere venuto ai LAFC - le parole di Bale - Questo è il posto giusto per me e la mia famiglia e il momento giusto della mia carriera. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con la squadra e vincere altri trofei a Los Angeles".

Bale si era autoannunciato nella notte tra ieri e oggi, con un tweet che lasciava pochi dubbi: "Ci vediamo presto, Los Angeles". E il profilo ufficiale dei LAFC lo aveva retwittato. Una prima ufficialità parziale prima del comunicato vero e proprio da parte del club. Da oggi, per il gallese, inizia una nuova vita.

