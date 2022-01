Il Barcellona, secondo Mundo Deportivo, è ormai vicino a chiudere l'accordo con l'Arsenal per il trasferimento in Catalogna di Pierre-Emerick Aubameyang. Il giocatore gabonese arriverebbe in prestito secco, e potrebbe quindi rappresentare un arma in più per i catalani per questa seconda parte di stagione (insieme a Ferran Torres e Adama Traore). L'accordo soddisferebbe tutte le parti. Il giocatore ha un contratto con i Gunners fino al 2023.

Per rinforzare il suo reparto offensivo il Barcellona aveva inizialmente pensato a Morata, ma l'Atletico Madrid - squadra che ne detiene il cartellino - ha detto no, perché non vuole rinforzare una diretta concorrente. Da li la virata su Aubameyang, giocatore che Xavi sarebbe ben lieto di poter accogliere in rosa e che potrebbe risolvere i problemi che ha il Barcellona a trovare la via del gol.

