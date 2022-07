Barcellona. Dopo aver preso principio di accordo con il Leeds United per l'arrivo di Raphinha, venticinquenne esterno offensivo nel giro della nazionale brasiliana. Sul mercato irrompe anche il. Dopo aver preso Franck Kessie dal Milan e Andreas Christensen dal Chelsea, entrambi a parametro zero dopo la fine dei rispettivi contratti, i catalani hanno ufficialmente annunciato di aver raggiunto un, venticinquenne esterno offensivo nel giro della nazionale brasiliana.

Non comunicate ufficialmente le cifre dell'operazione, che per arrivare alla definitiva fumata bianca necessiterà delle visite mediche di rito e poi della firma: il Barcellona verserà in ogni caso nelle casse del Leeds United una cifra attorno ai 65 milioni di euro, bonus compresi. Mentre il giocatore firmerà un contratto quinquennale, fino al 30 giugno 2027. Gli spagnoli hanno superato la concorrenza dell'Arsenal, che inizialmente sembrava il club in vantaggio nella corsa al mancino, e poi del Chelsea. Decisiva in particolare la volontà dello stesso Raphinha, che non ha mai nascosto il proprio desiderio di indossare la maglia del Barça.

E ora Lewandowski

Preso Raphinha, il Barcellona può ora concentrarsi unicamente sul proprio grande sogno estivo: portare in Spagna Robert Lewandowski, da tempo in rotta con il Bayern. Nelle scorse ore i bavaresi, secondo 'RMC Sport', si sono visti proporre 50 milioni di euro per l'ex centravanti del Borussia Dortmund, che nonostante l'espresso desiderio di cambiare aria è tornato regolarmente ad allenarsi agli ordini di Nagelsmann. Il Bayern continua a fare muro, almeno a parole. Ma il Barcellona non desiste. E spera, nei prossimi giorni o al massimo nelle prossime settimane, di chiudere l'operazione.

Lewandowski (Bayern) Credit Foto Getty Images

Intanto Dembélé rinnova

In attesa di capire se Lewandowski rimarrà solo un sogno di una notte di mezza estate, il presidente Joan Laporta ha confermato che nei prossimi giorni Ousmane Dembélé rinnoverà fino al 2024 il proprio contratto, ufficialmente scaduto lo scorso 30 giugno: "Questa settimana firma". Si conclude dunque l'estenuante telenovela legata al futuro del francese, che qualche mese fa era stato "minacciato" da Xavi di sedersi in tribuna per tutta la seconda parte della scorsa stagione. Le parti, alla fine, si sono riavvicinate fino a trovare l'accordo definitivo per proseguire sotto lo stesso tetto.

