Ilha ufficializzato l'ingaggio dell'ex centrocampista del Milan . Per l'ivoriano, contratto fino al 30 giugno 2026 da 6,5 milioni e mezzo netti a stagione con clausola rescissoria di 500 milioni di euro. La presentazione avverrà martedì mattina (5 luglio).

Una ufficialità che pone, quindi, la parola fine sull'onda lunga create dalle voci sulle presunta difficoltà d'ingaggio dell' ex rossonero da parte del Barcellona, dovuta alle limitazioni del monte ingaggi legate alla recente crisi finanziaria del club blaugrana. Nei giorni scorsi, il presidente catalanoaveva preannunciato la presentazione del giocatore mercoledì 6 luglio. In realtà, ci si è mossi, di fatto, con 24 ore d'anticipo e 48 sull'annuncio. Un'operazione di mercato resa possibile anche dai soldi freschi garantiti dalla vendita in ambito internazionale di parte dei diritti televisivi, pari a 200 milioni di euro.